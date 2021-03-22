Минобороны Великобритании объявило Россию угрозой
В Лондоне уверены, что Москва по-прежнему представляет величайшую ядерную и военную опасность для Европы.
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Россия является угрозой, усовершенствование Вооружённых сил (ВС) РФ делает её одновременно непредсказуемым и искусным игроком на мировой арене. Об этом говорится в стратегии модернизации ВС Великобритании, которую опубликовало Минобороны Соединённого Королевства.
"Россия по-прежнему несёт величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооружённых сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком", — сказано в документе под названием Defence in a competitive age.
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Кроме того, в Минобороны Британии считают, что Москва вкладывает средства в подводный боевой флот, а также в глубоководное оборудование, которое способно повредить подводные кабели связи. В ведомстве обратили внимание на создание Россией торпед, способных доставлять боевые заряды к берегам противников.
"РФ располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке её сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", — подчёркивается в документе британского ведомства.
Ранее Лайф писал о том, что власти Великобритании намерены создать "антироссийский" отряд специального назначения для борьбы с "российским влиянием". У них в планах также разработка собственного гиперзвукового оружия. Кроме того, британцы хотят построить корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок.
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