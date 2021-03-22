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Категорий: 18

В Татарстане спасли бездомную собаку, бродившую со стрелой от арбалета в голове — видео

Кто так жестоко поступил с животным, выяснить до сих пор не удалось.

22 марта 2021, 18:05

В Татарстане спасли бездомную собаку, которая несколько дней ходила со стрелой от арбалета в голове. Видео © Соцсети

В посёлке Васильево под Казанью несколько дней бегала собака, у которой из головы торчала стрела от арбалета. Клич о помощи животному кинула в соцсетях одна из местных жительниц.

"Второй день на улице Космонавтов ходит собака со стрелой в голове! То сядет, то ляжет. К себе не подпускает. Помогите поймать и отвезти в ветклинику!" — написала женщина в местном паблике.

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Одними из первых помочь несчастному животному захотели казанские зоозащитники. Менее чем за сутки они собрали необходимую сумму на отлов и транспортировку пса.

Так, в понедельник, 22 марта, бедолагу поймали, извлекли стрелу, а после этого отправили её в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у Стрелки (именно такую кличку дали псу жители Васильева) задеты только мышечные ткани, поэтому она быстро поправится.

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А ранее Лайф писал, что в Пермском крае волонтёры спасли пса, который угодил головой в железный капкан на трассе. Когда спасатели приехали на место, бедняга был еле живой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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