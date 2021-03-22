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Курс на Запад: Украина намерена вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет

Кроме того, стана стремится в НАТО и уже очень тесно сотрудничает с альянсом.

22 марта 2021, 18:00
<p>Фото © ТАСС / Ye Pingfan / Xinhua via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Ye Pingfan / Xinhua via ZUMA Wire

Украина планирует стать членом Евросоюза в течение следующих пяти-десяти лет. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Наше желание состоит в том, чтобы стать членом ЕС в течение пяти-десяти лет. Это, конечно, зависит не от нас, а от 27 других государств", — сказал премьер в интервью газете Handelsblatt.

Причинами того, почему страна ещё не вступила в ЕС, политик назвал малое количество проведённых реформ для достижения соответствия европейским стандартам, а также скептицизм некоторых членов блока по поводу дальнейшего его расширения.

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Шмыгаль также уточнил, что Незалежная стремится в НАТО и уже очень тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "достижимой" мечте Незалежной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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