Российский сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии Западом по поводу "военной угрозы", которая якобы исходит из Калининградской области России. Мнение он выразил в своём телеграм-канале.

Как полагает член Совфеда, представители США и НАТО делают это для того, чтобы иметь основания для расширения присутствия в Восточной Европе.

"США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооружёнными силами; подтягивать к военным манёврам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки её нейтральному статусу", — отметил Пушков.

Он добавил, что игнорирование темы Калининграда поставит под вопрос целесообразность существования Североатлантического альянса.

"Без такой регулярной "аналитической истерии" и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ", — резюмировал Пушков.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя данную информацию, призвал не отвлекаться на психологические комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более отставных.

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