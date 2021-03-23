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Риелтор объяснила россиянам, у кого нельзя арендовать квартиру даже по низкой цене

Можно нарваться на субаренду и остаться ни с чем.

23 марта 2021, 00:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Квартиросъёмщикам лучше не связываться с арендодателями, которые не намерены документально оформлять сделку. Прежде чем снимать жильё, следует заключить с собственником недвижимости письменный договор найма, а до этого нужно проверить документы арендодателя и убедиться в его честности. Такой совет дала замдиректора департамента аренды квартир агентства "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

"До подписания договора нужно проверить документы арендодателя. Если он даёт вам копии и отказывается предоставить оригиналы, не нужно иметь с ним дела: велика вероятность мошенничества", — отметила риелтор в беседе с агентством "Прайм".

Квартиросъёмщик рискует ввязаться в незаконную субаренду. Чтобы избежать этого, лучше увидеть нотариально заверенное согласие всех, кто зарегистрирован на сдаваемой жилплощади, в том числе и несовершеннолетних.

Риелтор объяснила россиянам, как выявить фейковые объявления о сдаче квартиры

Риелтор объяснила россиянам, как выявить фейковые объявления о сдаче квартиры

Также риелтор подчеркнула, что нужно быть крайне внимательными во время обсуждения условий аренды недвижимости и размера арендной ставки. Нюансов может быть много: квартира может сдаваться под ремонт, с коммунальными долгами и неоднозначными условиями. При наличии сомнений Полякова советует россиянам отказываться от сделки.

Ранее юристы объяснили, как не остаться без квартиры при сдаче её в аренду.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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