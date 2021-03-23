Названа стоимость полезной продуктовой корзины в России

Недельный набор продуктов для повышения настроения обойдётся россиянам в 2740 рублей. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервисов "Сбер.Здоровье" и "Сбер.Маркет".

В "полезную продуктовую корзину" положили кусок жирной морской рыбы, бананы, хурму и финики, несколько пучков зелени, свежую и замороженную клубнику в небольшой фасовке, 200-граммовый кусок сыра, плитку горького шоколада, пакетик орехов кешью и несколько плодов авокадо.

Авторы исследования обратили внимание на то, что самой дорогой позицией в корзине стала морская рыба. Её цена за 300–400-граммовый кусок достигла 547 рублей. За одну-три штуки авокадо (цена зависит от размера) придётся заплатить 272 рубля. 200 граммов свежей клубники обойдутся россиянам в 270 рублей.

При этом обращается внимание на тот факт, что весной спрос на продукты из "полезной корзины" вырастет на 4–5%. Это связано с тем, что после долгой зимы для хорошего самочувствия и настроения всем нам не хватает целого ряда витаминов и минералов, отмечают специалисты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты способствуют долголетию и как правильно питаться, чтобы дожить до векового юбилея. По словам доктора, это овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок.

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