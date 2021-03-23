В США шесть человек застрелены в супермаркете
Мотивы преступника пока неизвестны.
В городе Боулдер в штате Колорадо неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете King Soopers. По предварительным данным, его жертвами стали шесть человек, включая полицейского. Об этом сообщает The Walll Street Journal.
Предположительно, стрелок уже задержан. СМИ распространили видео, как из магазина выводят окровавленного мужчину в нижнем белье. Его посадили в полицейский автомобиль. Вся прилегающая к супермаркету территория оцеплена. Местных жителей просят не приближаться к ней. Какие-либо подробности касательно возможных мотивов стрелка пока неизвестны.
А неделю назад другой американец устроил бойцю в SPA-салонах. Он успел застрелить восемь человек, прежде чем его задержали.
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