"Погибшая" под лавиной в Хибинах девочка оказалась жива

Девочка 2008 года рождения, которую считали погибшей под лавиной в Мурманской области, на самом деле жива. Об этом рассказали источники Лайфа в местных экстренных службах.

По последней информации, поступившей с места обнаружения группы школьников-туристов, девочка была в коме. Спасателям удаётся поддерживать её жизнь. Связи с ними сейчас нет. Пока решается вопрос о транспортировке. Использовать санитарную авиацию не представляется возможным: вертолёту у места ЧП просто негде сесть.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело.

Затем в МЧС рассказывали, что, пока решается вопрос с транспортировкой, школьников-туристов обеспечили едой. Они находились во временном лагере. Местные власти подготовили автобус для их эвакуации.

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