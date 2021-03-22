СМИ: Байден решил выделить на поддержание экономики ещё 3$ триллиона

Администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает план стимулирования американской экономики. Как сообщает газета "Нью-Йорк таймс", предполагается выделение около $3 трлн на нужды науки, образования и на борьбу с изменением климата.

По утверждениям источников газеты, эти меры обсуждают уже не первый месяц. Однако американскому лидеру на рассмотрение они могут поступить уже на текущей неделе. Советники Байдена рекомендуют включить план мер в два законопроекта, а не предпринимать попытки согласовать их с законодателями единовременно.

Многие детали инициативы выделения $3 трлн пока окончательно не согласованы. В комплекс мер могут войти проекты по развитию инфраструктуры, а основные средства для финансирования будут получены за счёт повышения налогов для отдельных категорий плательщиков: корпораций и состоятельных людей.

Ранее президент США Джо Байден подписал новый пакет мер по стимулированию экономики страны в условиях пандемии коронавируса объёмом 1,9 триллиона долларов. Его называли рекордным.

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