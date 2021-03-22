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Не брала даже 500-килограммовая бомба. Российские сапёры уничтожили пещеру террористов в Сирии – видео

Объект использовался боевиками в качестве продовольственного склада.

22 марта 2021, 22:48

Российские саперы уничтожили пещеру террористов в Сирии Видео © ТРК "Звезда"

Сапёры Вооружённых сил РФ уничтожили брошенную боевиками пещеру. Она была расположена на границе сирийских провинций Идлиб и Хама и использовалась для снабжения продовольствием и медикаментами. Видео операции опубликовал телеканал "Звезда".

"Пещера использовалась боевиками в качестве продовольственного склада, также здесь хранились медикаменты для лечения раненых. В этой пещере порядка четырех комнат для содержания продуктов и медикаментов, а также для размещения порядка 20-30 боевиков", - сообщил начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Группировки приспособили в Идлибе для своих нужд целый комплекс пещер. Все они были расположены в ложбине между холмами, на которых раскинулись оливковые сады. Рельеф укрывал их от авиации и артиллерии. В 2018 году террористы были выбиты из этих мест.

Боевики значительно укрепили этот объект. Тоннели не могли взять даже мощные боеприпасы, в том числе 500 килограммовая авиа-бомба. Террористы провели туда электричество, стены исписали красной краской. Самая большая галерея могла вместить грузовик. Из неё ходы вели в галереи поменьше, где на полу обнаружили шкуры баранов.

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Ранее российские военные обнаружили в сирийской провинции Идлиб современный госпиталь боевиков, надёжно укрытый в пещере. После осмотра он был взорван.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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