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В России предложили частично снизить акцизы на бензин и дизельное топливо

Предполагается, что это позволит удержать повышение цен.

23 марта 2021, 00:07

Фото © Pixabay

Независимый топливный союз (НТС) предложил пакет мер для предотвращения роста цен на бензин и дизельное топливо. В открытом письме союза премьеру РФ Михаилу Мишустину, которое цитируют "Известия", предлагается снизить акцизы на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса, а также отменить введённый ранее демпфер.

Также НТС предлагает увеличить нормативы обязательных объёмов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю, сохранить налоговые льготы только выполняющим норматив компаниям.

"Данные меры балансируют друг друга: с одной стороны, создаётся фискальный стимул для роста объёмов производства, с другой — объёмы не уходят на экспорт, а идут на внутренний рынок", — отметил президент НТС Павел Баженов.

При худшем сценарии, как отмечают "Известия", цены на топливо в РФ могут вырасти на 13,77%. Это объясняют прежде всего ростом индексов экспортной альтернативы.

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Ранее Лайф рассказывал, что происходит с ценами на бензин и сколько будет стоить топливо на заправках к 1 апреля и 1 мая.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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