По новой формуле: какими будут цены на бензин к 1 апреля

Лайф выяснил, что происходит с ценами на бензин. Сколько будет стоить топливо на заправках к 1 апреля и 1 мая, а также какие события произойдут между этими датами?

От чего будут зависеть цены на бензин

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Счётной палате отметили риск повторения топливного кризиса 2018 года. Тогда ценники на заправках выросли на 9-15%. Чтобы решить проблему, правительство ввело демпфирующий механизм. Он сглаживает разницу между ценами на внешних и внутренних рынках. При низких экспортных ценах на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль. Часть этих доходов они отчисляют в бюджет. Если экспортные цены на нефть высокие, то уже государство доплачивает компаниям, чтобы топливо не дорожало внутри страны.

Долгое время ситуация с бензином была достаточно спокойной. Сильных колебаний цен не было. Но этой весной тема снова оказалась в центре дискуссии. Бензин опять начал заметно расти в цене с начала года. В результате в Минэнерго вынуждены были принять ряд срочных мер для стабилизации обстановки. Например, выросла загрузка нефтеперерабатывающих заводов. К тому же с 1 мая правительство скорректирует работу демпфера, его будут рассчитывать по новой формуле.

После того как стали известны опасения Счётной палаты, в Минэнерго сообщили, что не видят предпосылок для повторения топливного кризиса 2018 года. Там отметили, что на рынке сохранится стабильная обстановка. Тем не менее, многие автомобилисты обеспокоены — вдруг цены всё-таки вырастут.

— Подорожание бензина и дизтоплива в стране началось в период новогодних праздников. Для этого было несколько причин. Во-первых, выросли мировые цены на нефть, что сделало экспорт более привлекательным для российских производителей. Во-вторых, из-за пандемии и ограничений в этот период был отмечен повышенный спрос на топливо внутри страны. Обычно потребление падает, так как люди раньше больше отдыхали за границей. В этом году для перемещений по стране автомобилисты больше покупали бензин на заправках. И третья причина заключалась в плановой остановке нескольких НПЗ перед Новым годом. В результате объём топлива на внутреннем рынке сократился, — рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

По его словам, повлияли и морозы. Из-за холодной погоды на большей части страны потребление топлива значительно выросло. Сначала увеличились оптовые биржевые цены на бензин и дизель, а затем рост стоимости начался в розничном звене. Как отмечает Артём Тузов, сейчас АИ-92 в среднем по стране стоит 44,38 рублей, АИ-95 — 48,03, АИ-98 — 54,69, а дизель — 49,25.

— Счётная палата в данном случае скорее обозначает проблему, которая при отсутствии должного реагирования способна спровоцировать сценарий роста цен на топливо весны 2018 года. Но в отличии от 2018 года сейчас правительство начало предпринимать превентивные меры. К ним прежде всего нужно отнести изменение формулы демпферного механизма, которое увеличивает уровень маржинальности производства и ритейла, а также повышение нормативов биржевых продаж топлива. Этих мер должно быть достаточно, чтобы удержать рост цен этой весной в пределах инфляции. Но если макроэкономические условия изменятся и инфляция будет разгоняться, то потребуются дополнительные корректировки, — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Сколько будет стоить бензин к 1 апреля

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Больше всего в цене растёт АИ-95. С начала года он подорожал на 2,3%, АИ-92 и дизельное топливо прибавили за тот же период 1,3-1,5%. По мнению Александра Розмана, в ближайшие месяцы можно ожидать ускорения роста до 3-4%. Заметнее всего бензин может подорожать к первым числам апреля. В это время спрос на топливо сезонно начинает расти. Аналитик считает, что если не появится новых проинфляционных факторов, рост цен остановится только летом.

— Оптовые цены на бензин уже начали опускаться, поэтому и формальная заморозка цен на АЗС, во всяком случае, в этом году, не потребуется. Внутренний рынок поставок наполнится как минимум необходимыми, а, возможно, и избыточными объёмами топлива, теперь уже естественным путём. Другое дело, что наивно, по всей видимости, ожидать, будто стоимость бензина на заправках может взять и снизиться до прошлогодних уровней. Не будет лишь новых рецидивов роста. Подорожание бензина в России в лучшем случае удаётся остановить на срок от шести месяцев до двух лет. И то когда сначала ценам уже дадут подняться, а потом всё начинается сначала. Так что в апреле бензин продолжит немного дорожать, — считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Рост цен на бензин особенно виден в последний месяц. В среднем по литру АИ-95 с начала года цена выросла на 3%. Это достаточно много, учитывая, что схема демпфера продолжала работать, а сырьевые цены шли в рост. Такое мнение высказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

— То есть нефтяники ничего не теряли. Доля нефти в стоимости литра топлива в рознице небольшая, биржевыми котировками повышение объяснить не получится. Дефицита топлива нет ни в опте, ни в рознице, коллапса тут не должно быть. Вообще, не совсем понятно, откуда взялись эти разговоры. Сейчас в силу вступают новые условия демпфера между властями и нефтяниками, и чисто рыночных поводов для роста цены на АЗС быть не должно, — пояснила Анна Бодрова.

Однако бензин плавно продолжает дорожать за счёт некоторой активизации спроса. На этом фоне в апреле топливо может прибавить в цене ещё 1,5-3%. По прогнозам Анны Бодровой, бензин продолжит дорожать до конца весны. При этом по итогам года цены могут подрасти на 5-7%.

Какими могут быть цены на бензин с 1 мая

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Если в апреле большинство аналитиков ждут повышения цен на бензин, то насчёт мая прогнозы расходятся. В частности, есть основания полагать, что стоимость топлива может снизиться.

Правительство уже предприняло экстренные меры для снижения розничных цен. Были увеличены рекомендованные объёмы производства топлива для внутреннего рынка. В результате, как отмечает Артём Тузов, оптовые цены на бирже начали снижаться, что в дальнейшем отразится на розничных ценах. Во-вторых, принято решение по пересмотру механизма демпфера, в результате чего рост оптовых цен не будет выше темпов роста розничных. Аналитик считает, что это также будет способствовать снижению стоимости топлива на заправках.

— В мае уже можно ожидать, что стоимость топлива (пока только бензина) снизится на 0,5-1% в среднем. По дизтопливу решения о демпфере будут введены в 2022 году, поэтому стоимость солярки до конца этого года может вырасти, но не значительно — в рамках инфляции, — делает вывод Артём Тузов.

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