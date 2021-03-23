"Казалось, что умираю": Дочь Анны Самохиной рассказала о навязчивом страхе заболеть раком

Дочь покойной артистки Анны Самохиной Александра поведала журналистам, что после смерти матери жутко боялась умереть от онкологического заболевания. Она была уверена, что рак в её семье передаётся по наследству.

"Если что-то заболит, то всё — казалось, что умираю", — разоткровенничалась Александра в студии программы "Звёзды сошлись" на НТВ.

Страх умереть от рака отпустил девушку лишь спустя годы. Сейчас дочь известной артистки уже не боится опасного диагноза. Но прийти к этому удалось только после многочисленных психологических консультаций.

Александра отметила, что по отцовской линии её бабушка и дедушка тоже скончались от рака. Однако наследница звезды подчеркнула, что они были в преклонном возрасте, когда ресурсы организма уже истощены.

Напомним, что Анна Самохина скончалась от рака желудка в 2010 году. Звезде было всего 47 лет. Её похоронили на Смоленском кладбище рядом с могилой свекрови.

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