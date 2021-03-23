Volkswagen объявил цены на футбольный Polo для России

Российские дилеры Volkswagen начали приём заказов на лифтбек Polo в специальной версии Football Edition. Новинка ориентирована на любителей этого вида спорта, отметили в пресс-службе компании.

Volkswagen Polo Football Edition предлагается в комплектации Status и дополнен опциями пакета "Медиа" — салонными ковриками с логотипом Евро-2020, камерой заднего вида, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и шестью динамиками, а также передним центральным подлокотником и USB-разъёмами для пассажиров, сидящих сзади.

Внешние отличия нового авто заключаются в специальном значке с названием спецверсии на крышке багажника и наличии накладок на пороги. Кроме того, для покупателей новой версии предусмотрен специальный комплект аксессуаров, в который входят рюкзак, шарф, грим и игрушечный мишка-болельщик.

Цена на Volkswagen Polo Football Edition со 110-сильным двигателем в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач составляет 1 129 900 рублей, лифтбек с этим же двигателем, но в паре с шестиступенчатой трансмиссией DSG обойдётся в 1 179 900 рублей. Приобрести "футбольный" Polo с турбомотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с. и семиступенчатым "роботом" можно за 1 227 900 рублей. Продажи Volkswagen Polo Football Edition стартуют в апреле 2021 года.

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