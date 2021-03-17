Забудьте о KIA Rio и Skoda Rapid: внедорожники, которые можно купить за 1 млн рублей

Эти машины универсальны: могут возить семью на дачу, главу семейства — на рыбалку, а потом без проблем вернуться в город. Они надёжны, неприхотливы и с годами крайне медленно теряют в цене.

Новая иномарка или люксовая, но с рук?

Критерии для идеального автомобиля у каждого свои, но воплотить свои желания в покупке новой машины могут не все. Сказывается рост цен, колебания курса валют и жадность дилеров. Остаётся выбор — либо новая, но очень скромная иномарка, либо автомобиль классом выше, но с рук. Цены на новые автомобили корейского производства (Hyundai Solaris, KIA Rio) и европейские (VW Polo, Skoda Rapid) начинаются с отметки в 750–800 тыс. рублей, а приличные комплектации с "автоматом" и хорошим набором опций стоят уже миллион рублей. Что можно взять за миллион рублей на вторичном рынке? Спойлер — много чего.

Нужна неубиваемая машина для поездок на дачу или рыбалку? Добро пожаловать в мир Toyota Land Cruiser. Подготовленную машину можно купить за один миллион рублей, но нужно примириться с двумя обстоятельствами. Во-первых, владельцев у такой машины будет от трёх и более, во-вторых, с пробегом меньше чем в 200–250 тыс. Land Cruiser за такие деньги обычно не продают.

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Примерно в таком же состоянии и с похожим пробегом можно найти и Toyota Land Cruiser Prado — внедорожник, который, несмотря на возраст, всё ещё популярен у россиян.

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Оптимальным вариантом от компании Toyota за один миллион рублей станет внедорожник Highlander. За машину 2008 года выпуска на Auto.ru просят от 700 до 900 тыс. рублей. Но как быть, если хочется что-то большое и принципиально не Toyota? Выбор вновь велик.

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Путь самурая

Mitsubishi Pajero российские водители знают хорошо. На вторичном рынке этих машин очень много. Рамный внедорожник с двигателем 3,8 литра и мощностью 250 л.с. можно купить меньше чем за миллион рублей. Разумеется, как и в случае с автомобилем Toyota Land Cruiser, рассматривать придётся машину 2008–2009 года выпуска с тремя-пятью владельцами по ПТС.

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Хочется быть спортивнее? Тогда нужно смотреть в сторону Acura MDX. Этот кроссовер создавали для американского рынка и не продавали в РФ официально, но фанаты Honda и ценители люксовых авто продолжают ввозить эти автомобили в страну. Найти "живой" автомобиль, который потребует минимум вложений, можно в диапазоне от 750 до 950 тыс. рублей. Самый серьёзный недостаток, как и в случае с бензиновым авто Mitsubishi Pajero, — высокий транспортный налог порядка 30 тыс. рублей в год.

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Хочется чего-то необычного? Subaru Forester — к вашим услугам. Кроссовер с двухлитровым двигателем, полным приводом и "автоматом" можно купить за 950–970 тыс. рублей. Единственный минус — слабое ЛКП и дорогое (по сравнению с остальными внедорожниками / кроссоверами) обслуживание.

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Езда в европейском стиле

Нужен автомобиль побольше? Изучите Audi Q7. Машины первых поколений ликвидны и сегодня, хотя некоторые экземпляры, по ощущениям, прошли через войну. В среднем пять владельцев и не меньше 250 тыс. пробега не могли не сказаться, но цена меньше миллиона рублей и качество материалов могут подкупить.

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Другого статусного немца BMW X5 можно купить примерно за миллион рублей (в некоторых случаях чуть дороже). За эти деньги покупатель может получить полноприводный внедорожник с трёхлитровым бензиновым или дизельным двигателем. Чудес ждать не стоит — за стоимость нового KIA Rio на одометре машины будет значиться пробег в 200+ тысяч километров, а вся дальнейшая эксплуатация такого авто будет похожа на лотерею "повезёт / не повезёт".

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Примерно в миллион рублей обойдётся и другая легенда рынка — Volkswagen Touareg первого поколения. Трёхлитровый дизельный двигатель, кожаный салон, пять человек в ПТС и больше 200 тыс. пробега встречаются почти в каждом объявлении о продаже этих автомобилей.

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Та же картинка с подержанными авто Land Rover — семейные и способные пробраться по любому бездорожью Discovery продают примерно за миллион рублей. На таких машинах владельцы ездят активно, поэтому 250–300 тыс. километров пробега на одометре — это нормально, а меньше ста — либо грубый обман, либо невероятная удача.

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За стоимость нового автомобиля KIA Rio, Hyundai Solaris или Skoda Rapid можно купить и статусный (когда-то он был именно таким) внедорожник от Mercedes. Модель GL пользуется у россиян большим спросом. Найти исправный и целый автомобиль на вторичном рынке непросто. Большинство машин продают на Auto.ru с пробегом в 200 тыс. километров и более.

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Volvo XC90 не так популярен у россиян, как остальные внедорожники, но долгие годы остаётся "старожилом" вторичного рынка автомобилей. Не меньше трёх владельцев в ПТС и больше 200 тыс. километров пробега некоторые машины переживают на отлично. Единственный минус — обслуживание возрастных шведских внедорожников с годами становится всё дороже.

Фото © Auto.ru

В миллион рублей, около пяти владельцев по ПТС и пробег в 200 тыс. километров вписываются и два самых популярных "американца" — Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Первый считается относительно беспроблемным и недорогим — кроме расхода топлива под 20 литров и высокого транспортного налога, серьёзных проблем нет. У более статусного и премиального Escalade 3-го поколения не всё так хорошо — выше налог (400 л.с. против 324 у Tahoe) и больше расход топлива.

Фото © Auto.ru

В эти же параметры по стоимости, пробегу и количеству владельцев в ПТС вписывается и экзотический японский Infiniti QX56. Машина, которую из-за размеров часто сравнивают с автобусом, неприхотлива в эксплуатации, но платой за надёжность является высокий расход топлива (20 литров в городе) и высокий транспортный налог (48 тыс. рублей в год).

Фото © Auto.ru

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