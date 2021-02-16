Не только грузовик и гоночная машина: топ-10 самых необычных КамАЗов за 45 лет

16 февраля 1976 года с конвейера Камского автомобильного завода в Набережных Челнах сошёл первый серийный КамАЗ. С тех пор автомобили активно продаются не только внутри страны, но и далеко за её пределами.

Большинство людей считают КамАЗ именем нарицательным и называют этим словом любой грузовик вообще. Но на самом деле автомобиль, производимый в Набережных Челнах, — это нечто большее, чем просто машина. Дизайн и характеристики некоторых модификаций российских грузовиков вообще на грани фантастики — уже 45 лет эти машины могут ездить там, где дорог нет в принципе.

КамАЗ-54112М — один из первых грузовиков компании, представленный в середине 90-х. Особенность машины заключалась в массивном жилом модуле с кондиционером, где могли с комфортом разместиться два человека. Внутри была даже небольшая полутораметровая кухня, где можно было приготовить полноценный ужин.

КамАЗ-54225 — один из европейских вариантов бескапотного российского грузовика. Вокруг этой машины в 1989 году развернулся настоящий шпионский детектив: опытный прототип решили отвезти на берлинский автосалон, но во время транспортировки внезапно лопнули крепления, и кабина грузовика была повреждена. На выставке эту машину так и не показали.

"Ёкарный бабай, жми!" Если после прочтения этой фразы у вас в голове заиграла музыка из сериала "Дальнобойщики", то вы наверняка знаете, что там снимался КамАЗ-54115. Правда, не обычная его версия, а исполнение "Макси" со специальным обтекателем на крыше кабины. Кстати, актёры Владислав Галкин и Владимир Гостюхин ездили на автодром и специально учились водить фуру с прицепом, хотя к моменту начала съёмок у Гостюхина (Иваныча) права на большегруз так и не появились.

КамАЗ-4326-9 — один из самых узнаваемых в мире. Это одна из главных гоночных машин заводской команды "КамАЗ-мастер" и неоднократный победитель ралли "Париж — Дакар". Главные особенности — форсированный двигатель Liebherr D9508 мощностью 920 лошадиных сил, гидропневматическая подвеска и специальные фильтры, которые не дают песку и грязи попасть в двигатель.

Фото © Wikipedia

Ещё одна гоночная машина была собрана на заводе с использованием базы КамАЗ-4326 и немецкой кабины Daimler Zetros. Машина получилась яркой, выразительной, а главное — мощной. Под капотом спрятали турбодизель объёмом 12,5 литра, мощностью 980 лошадиных сил и тягой в 4000Нм при 1500 об/мин.

КамАЗ в спецверсии от финской фирмы Ajokki — один из самых узнаваемых автомобилей в стране. Каждый, кто гулял по Москве, хотя бы раз в жизни видел эти машины. Десятилитровый дизель на 210 лошадиных сил и просторный кунг пользовались большой популярностью у телеканалов. Шасси от автомобиля КамАЗ-53213 отправляли в Финляндию, где на него "навешивали" просторный металлический корпус. Из пары таких машин можно было собрать студию в любой точке России.

Ну и куда же без военных? Для них КамАЗ всегда готовил особенные машины. Взять хотя бы всемирно известный КамАЗ-63698 "Тайфун". Огромная бронированная машина может спасти экипаж от подрыва на фугасах и защитить от обстрела из крупнокалиберного оружия. Военные закупают шести- и восьмиколёсные грузовики.

Фото © Wikipedia

КамАЗ-63969, в отличие от своих гражданских собратьев, не такая известная машина. По непонятным причинам в серию пошла машина с классическим остеклением кабины, а "Носорог" (так машину прозвали на испытаниях) остался лишь в музее предприятия как опытный образец. При этом его бронирование не хуже, чем у серийного "Тайфуна", а на крыше можно установить дистанционно управляемый пулемёт.

Другая гордость завода — электробусы. Их много в Москве, и скоро эти машины могут заменить троллейбусы в крупных городах. Запас хода — 70 километров. Электробус вмещает 85 пассажиров и оснащён 33 сиденьями.

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

КамАЗ-6355 "Арктика" — самый брутальный гражданский грузовик. Это четырёхосный автомобиль повышенной проходимости, разработанный челнинским заводом совместно с МГТУ им. Баумана. Грузовик "Арктика" получил рядный шестицилиндровый турбодизель нового поколения мощностью 500 лошадиных сил АКПП. Главное визуальное отличие машины — сверхширокие шины, которые позволяют автомобилю ехать по нестабильным грунтам, болотам и спокойно двигаться при температуре до минус 70 градусов.

Однажды завод едва не сделал "русский Hummer". В 2006 году инженеры КамАЗа собрали оригинальный двухосный внедорожник под названием "Бархан". Автомобиль на базе военного грузовика КамАЗ-43501 получил полный привод и турбодизель на 240 лошадиных сил, а также импортную 18-ступенчатую АКПП. Правда, потенциальных клиентов на такую машину не нашлось — за уникальный грузовик просили больше 100 тысяч долларов. Поначалу к машине проявили интерес экстренные службы и предполагалось, что одним из первых госзаказчиков "Бархана" станет МЧС. Но ведомство отказалось от покупки — и вскоре проект был закрыт.

В истории завода было немало интересных машин. Они выполняли разные задачи. Некоторые из них прижились и стали популярны, некоторые, как "Бархан", оказались на обочине истории. Не исключено, что о замороженных проектах завода через несколько лет могут вспомнить снова.

Авторы