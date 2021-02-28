Тормозной путь: реформу техосмотра отложили до октября, но на водителях уже наживаются

С 1 марта в России должен был вступить в силу новый порядок прохождения техосмотра. Операторы СТО оказались не готовы к новым правилам, а сами владельцы теперь не понимают, как, где и по каким правилам можно пройти техосмотр. Эксперты сомневаются, что подготовить почву для внедрения изменений удастся до октября 2021 года, и прозрачность процедуры по новым правилам вызывает много вопросов.

История и суть изменений

В 2011 году президент России Дмитрий Медведев передал право на проведение техосмотра от ГИБДД страховым компаниям. Причиной для этого решения стали тотальная коррупция среди автоинспекторов и фиктивные техосмотры, которые практически никто и никогда не проходил. Таким образом, на дорогах оказывались тысячи "убитых" автомобилей, представлявших серьёзную опасность для участников движения.

За десять лет при страховщиках ситуация особо не изменилась. После оформления техосмотра на станции технического обслуживания автомобилю присваивают специальный номер, без которого невозможно оформить полис ОСАГО. Многочисленные компании, получившие лицензию на проведение техосмотра, начали продавать диагностические карты без фактического посещения пункта техосмотра. По документам всё выглядит легально: данные автомобиля, включая VIN, госномер и Ф. И. О. собственника, вносят в базу, где они будут обнаружены, если случится ДТП и придётся оформлять протокол.

Изменения в процедуре техосмотра, подготовленные МВД, изначально были направлены на то, чтобы лишить нечистых на руку операторов СТО возможности торговать липовыми диагностическими картами направо и налево. Главное нововведение, без которого техосмотр предлагают считать недействительным, — отсутствие фотографий. Загрузка первой (до начала техосмотра, когда автомобиль заехал на стенд) в систему даст возможность продолжить техосмотр, загрузка второй (уже по окончании техосмотра) позволит завершить и оформить процесс в базе данных. К фотографиям будет прикреплена геометка, с помощью которой можно будет сравнить адрес прохождения процедуры со списком одобренных страховщиками СТО. Если данные не совпадут — диагностическую карту могут аннулировать.

Какие правила действуют сейчас?

Пока новые изменения не вступят в силу, проходить техосмотр нужно по старой схеме. Самый быстрый способ пройти его официально — зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Процедура проста и оформляется за несколько минут. Техосмотр длится около 40 минут и обойдётся собственнику автомобиля примерно в 500–700 рублей.

Правда, пройти техосмотр смогут не все автомобили. Машины, в которых модифицирована выхлопная система, установлена неисправная или тюнингованная оптика, изношены шины, затонированы стёкла, имеется трещина на лобовом стекле или сильные кузовные повреждения, до процедуры не допустят. Не получится пройти техосмотр и автомобилю с неисправными тормозами или рулевым управлением, сломанным стеклоочистителем. Всего в перечне обязательных к проверке систем — около 80 пунктов.

Чтобы оформить техосмотр, понадобятся СТС, паспорт или права. Если автомобиль на техосмотр привозит друг, коллега или жена — собственнику автомобиля нужно написать обычную доверенность. Перед началом осмотра нужно проверить работу всех приборов, а в автомобиль обязательно нужно положить стандартный дорожный набор: знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечку с неистекшим сроком годности.



Когда новые правила прохождения техосмотра начнут действовать, за диагностические карты, оформленные через Интернет, начнут наказывать. Если сотрудники ГИБДД установят, что машина не заезжала на СТО, но её данные есть в базе (без фотографий и геолокации), водителя может ждать аннулирование диагностического листа, штраф в размере две тысячи рублей и даже отзыв полиса ОСАГО. Последнее пока находится на стадии обсуждения.

Успеть к октябрю

Эксперты расходятся во мнениях, как должна проходить процедура техосмотра. Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов считает, что смысла в проведении техосмотра автомобилей на данном этапе нет. По его словам, об истинном предназначении — недопуске автомобилей с дефектами на дороги — давно забыли.

Водители, которые заведомо знают, что с автомобилем что-то не так, будут находить лазейки, пусть даже это будет дороже. В то же самое время добросовестные водители, у которых автомобили в хорошем состоянии, после 1 марта не смогли бы пройти техосмотр просто из-за физического отсутствия достаточного количества СТО. С другой стороны, автомобили, на которых ездят по пять-семь лет, имеют мелкие неисправности Пётр Шкуматов Координатор движения "Синие ведёрки"

По словам Шкуматова, эти неисправности (которые, кстати, встречались даже у новых автомобилей) могут стать причиной, по которой людей будут отправлять на техосмотр по второму и третьему разу. Цель у такого подхода проста — за каждый техосмотр, даже неудачный, водитель должен платить деньги. Чем чаще отказывают, тем больше денег зарабатывают операторы СТО. Но вводить новые правила пока не будут и, вероятно, сделают это очень не скоро.

Член координационного совета Межрегионального общественного движения автомобилистов, автоэксперт Александр Холодов заявил, что, скорее всего, подготовить базу для прохождения техосмотра по-новому не успеют и к октябрю 2021 года.

Главная проблема пока остаётся — не хватает лицензированных СТО, на которых люди будут проходить техосмотр. Ситуация неоднозначная: новые станции никто не хочет открывать, потому что клиентов нет, а клиентов нет, потому что можно по старинке оформлять всё. Из ситуации можно выйти, если дать возможность автосервисам выдавать диагностические карты. Если, например, я где-то обслуживаю автомобиль, то эти специалисты СТО документами подтверждают его состояние. Если за дополнительные 400 рублей мне будут после технического обслуживания выдавать ещё и документ о том, что с машиной всё в порядке, то ситуация изменится в лучшую сторону. Искать пути обхода в таком случае будут только те, кто чинит машину своими руками у себя в гараже. Но вопрос этот решается очень медленно Александр Холодов Член координационного совета Межрегионального общественного движения автомобилистов

Спокойствие или деньги?

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Пока нововведения не вступили в силу, страховые агенты и компании по "дистанционному осмотру" продолжают зарабатывать. Длиться до бесконечности это не будет, но неглупые собственники такого бизнеса уже предвидят выход из тени и начинают взвинчивать цены. Например, в Московской области диагностические карты уже подорожали с 1200 рублей до двух тысяч, а в регионах — Самарской, Саратовской областях, Мордовии и Татарстане — несколько дней назад на фоне новостей о нововведениях стоимость техосмотра увеличилась с 500 до 700–1300 рублей.

Что касается поддельных диагностических карт, то, по словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, у страховщика нет сведений о том, как оформлена диагностическая карта, по закону у страховой нет прав разбираться в способах её получения.

В соответствии с законом об ОСАГО договор страхования может заключаться только в том случае, если имеется действующая ДК. Информацию о ДК страховщик получает из ЕАИСТО, оператором которой является МВД. В информационной базе нет сведений, как проходил ТО, это лежит на совести потребителя Сергей Ефремов Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков

Ефремов добавил также, что страховщики положительно реагируют на белую процедуру техосмотра и страховые компании заинтересованы в том, чтобы на российских дорогах не было технически неисправных машин. Тарифы по ОСАГО и каско, по словам Ефремова, не связаны с проведением технического осмотра, страховщики не планируют менять их стоимость.

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