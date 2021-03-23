Лайф узнал, в каком состоянии нашли погибшую под лавиной в Хибинах девочку

Двенадцатилетняя девочка, которая попала под сход лавины в Хибинах Мурманской области, не подавала признаков жизни, когда её нашли спасатели. Поэтому ребёнка посчитали погибшим. Об этом Лайфу сообщил источник.

Девочку поместили в спальник и накрыли сверху вещами, её тело удалось отогреть при помощи грелки. После этого у подростка начал прощупываться слабый пульс, однако зрачки были расширенными и не реагировали на свет, что является одним из первых признаков комы.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив. Для эвакуации пострадавшей в Хибины вылетел вертолёт, погодные условия позволили начать спасательную операцию.