Стало известно, кто сыграет Тайсона в новом сериале

Легендарного боксёра Майка Тайсона в новом сериале сыграет актёр Джейми Фокс, известный по роли в фильме "Джанго освобождённый". Как сообщает The Independent, постановщиком пилотного эпизода назначен Антуан Фукуа, а продюсером Мартин Скорсезе.

"Я уже давно хотел рассказать свою историю", — сказал Тайсон, добавив, что с нетерпением ждёт начала съёмок сериала, который покажет его профессиональное становление.

Дата выхода кинокартины пока не известна. Также в тайне остаётся и платформа, на которой выйдет сериал. При этом боксёр уверен, выбран идеальный момент для создания сериала.

"После недавнего запуска "Лиги легенд" и поддержки болельщиками моего возвращения на ринг кажется, что наступил идеальный момент. Я с нетерпением жду сотрудничества с Мартином, Антуаном, Джейми и всей творческой командой, чтобы представить зрителям проект, который не только описывает моё профессиональное и личное путешествие, но вдохновляет и развлекает", — резюмировал Майк Тайсон.

Напомним, что бывший чемпион мира в тяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон и экс-обладатель титулов в четырёх категориях 51-летний Рой Джонс провели бой в конце ноября прошлого года в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

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