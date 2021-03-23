Лавров заявил, что Брюссель уничтожил отношения с Россией
Министр подчеркнул, что это было односторонним решением ЕС.
Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
У Москвы с Брюсселем нет отношений как с организацией, власти Евросоюза их уничтожили. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.
"С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", — сказал российский министр.
По его словам, когда Брюссель сочтёт нужным устранить "эту аномалию" в двусторонних отношениях, Россия будет готова ответить, но на основе равноправия, баланса интересов.
"Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится всё богаче", — подчеркнул Лавров.
Также в ходе визита в Китай Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые всячески игнорирует Запад.
Выбор редакции
В Хибины направлен вертолёт для эвакуации девочки, пострадавшей при сходе лавины
Стало известно, кто сыграет Тайсона в новом сериале
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стали исчезать воробьи
В Екатеринбурге подожгли машины во дворе жилого дома
"Город будущего" на шести квадратных метрах
Комментариев: 0