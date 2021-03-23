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Лавров заявил, что Брюссель уничтожил отношения с Россией

Министр подчеркнул, что это было односторонним решением ЕС.

23 марта 2021, 04:19
<p>Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

У Москвы с Брюсселем нет отношений как с организацией, власти Евросоюза их уничтожили. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.

"С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", — сказал российский министр.

FCKNG QRNTN: Лавров прибыл в Китай в маске с провокационной надписью

FCKNG QRNTN: Лавров прибыл в Китай в маске с провокационной надписью

По его словам, когда Брюссель сочтёт нужным устранить "эту аномалию" в двусторонних отношениях, Россия будет готова ответить, но на основе равноправия, баланса интересов.

"Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится всё богаче", — подчеркнул Лавров.

Также в ходе визита в Китай Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые всячески игнорирует Запад.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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