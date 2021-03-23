Минэнерго ответило на призыв принять новые меры, чтобы не допустить подорожания бензина

Правительство России уже приняло необходимые меры с целью стабилизировать цены на топливо в России. Об этом заявили в Минэнерго, комментируя предложения Независимого топливного союза отменить демпфер и снизить акцизы на некоторые виды бензина и дизеля. В министерстве считают, что отмена демпфера лишит рынок защитного механизма.

"Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счёт компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка", — приводит пресс-служба ведомства слова замглавы министерства Павла Сорокина.

Говоря о дополнительных мерах по стабилизации цен, он отметил, что проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 мая. К тому же увеличены нормативы продаж на бирже.

"С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции. Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", — сказал Сорокин.

Напомним, в НТС предупреждали о возможности скорого роста цен на топливо на уровне 13,77%.

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