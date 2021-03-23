Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые всячески игнорирует Запад. Об этом российский министр сообщил во время переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

Лавров отметил, что ситуация в мире не становится проще. По его мнению, она "всё больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить своё доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство".

"Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги все вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он автоматически продлевается на очередной пятилетний срок.

"Я полностью разделяю ваш настрой, чтобы мы и дальше использовали сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами для укрепления позиций наших стран на мировой арене в полном соответствии с принципами международного права и Устава ООН", — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров выразил уверенность, что на переговорах с главой МИД Поднебесной Ван И стороны сделают "ещё один шаг в развитии нашего стратегического взаимодействия и многогранного партнёрства".

Ранее Лавров заявил о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем.

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