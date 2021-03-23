Госрасходы России на фоне борьбы с пандемией достигли рекордного уровня

В 2020 году расширенные государственные расходы России достигли 42,15 трлн рублей. Такие подсчеты провёл ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Это рекордная сумма за всю историю России, пишет РБК.

При подсчетах использовалась информация о тратах из федерального, регионального, муниципалитетного бюджетов и трёх внебюджетных фондов. Чернявский отмечает, что по сравнению с 2019 годом в прошлом году федеральные расходы были увеличены на 25%. Консолидированные бюджеты регионов выросли на 15% за счет увеличения трат на медицину.

В результате расширенные госрасходы России в 2020 году достигли 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета. Если эту цифру перевести в соотношение к ВВП, то расходы в 2020 году достигли 39,5% от валового внутреннего продукта. Больше было только в 2009. Тогда эта сумма достигла 41,4% ВВП.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принятые властями меры поддержки позволили преодолеть спад в российской экономике, произошедший из-за пандемии коронавируса, и выйти на её восстановление.

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