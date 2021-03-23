Россиянам решили дать возможность открыто торговать через Instagram
Стоимость товара не придётся указывать в личных сообщениях.
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Социальная сеть Instagram в ближайшее время запустит в России функцию Instagram Shopping. Это позволит компаниям продавать товары напрямую в своих постах и сториз. Об этом сообщили в пресс-службе компании Facebook, которая владеет "Инстаграмом".
Аккаунты, получившие доступ к функции, смогут отмечать в своих публикациях товары, указывать их цену и иные характеристики. В свою очередь, потенциальные покупатели смогут перейти на сайт продавца и совершить покупку.
Сперва доступ к Instagram Shopping случайным образом получит небольшое количество российских бизнес-аккаунтов, а в ближайшие месяцы функция станет доступна остальным. Администрация соцсети подготовила руководство по настройке онлайн-продаж.
Напомним, что с 20 декабря прошлого года в "Инстаграме" вступили в действие новые правила. Теперь все, кто загружает туда фото или видео, автоматически передают право пользования этими материалами, включая право получения компанией "Инстаграм" рекламного вознаграждения от использования контента пользователей.
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