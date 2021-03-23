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Россиянам решили дать возможность открыто торговать через Instagram

Стоимость товара не придётся указывать в личных сообщениях.

23 марта 2021, 03:06

Фото © Pixabay

Социальная сеть Instagram в ближайшее время запустит в России функцию Instagram Shopping. Это позволит компаниям продавать товары напрямую в своих постах и сториз. Об этом сообщили в пресс-службе компании Facebook, которая владеет "Инстаграмом".

Аккаунты, получившие доступ к функции, смогут отмечать в своих публикациях товары, указывать их цену и иные характеристики. В свою очередь, потенциальные покупатели смогут перейти на сайт продавца и совершить покупку.

Сперва доступ к Instagram Shopping случайным образом получит небольшое количество российских бизнес-аккаунтов, а в ближайшие месяцы функция станет доступна остальным. Администрация соцсети подготовила руководство по настройке онлайн-продаж.

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Напомним, что с 20 декабря прошлого года в "Инстаграме" вступили в действие новые правила. Теперь все, кто загружает туда фото или видео, автоматически передают право пользования этими материалами, включая право получения компанией "Инстаграм" рекламного вознаграждения от использования контента пользователей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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