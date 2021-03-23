Президент Южной Кореи вместе с женой привился вакциной AstraZeneca

Отметим, что 69-летний глава государства вакцинировался раньше срока для своей возрастной группы ради участия в саммите G7 в июне. Кроме того, первую дозу препарата от ковида получила первая леди Южной Кореи, 66-летняя Ким Чжон Сук. Также были привиты девять высокопоставленных чиновников, которые будут сопровождать южнокорейского лидера на саммите.