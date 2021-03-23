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Президент Южной Кореи вместе с женой привился вакциной AstraZeneca

Ранее несколько европейских стран приостановили использование препарата, проверяя сообщения о его опасных побочных эффектах.

23 марта 2021, 02:22
<p>Фото © EPA-EFE</p>

Фото © EPA-EFE

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин привился от коронавируса вакциной, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Отметим, что 69-летний глава государства вакцинировался раньше срока для своей возрастной группы ради участия в саммите G7 в июне. Кроме того, первую дозу препарата от ковида получила первая леди Южной Кореи, 66-летняя Ким Чжон Сук. Также были привиты девять высокопоставленных чиновников, которые будут сопровождать южнокорейского лидера на саммите.

СМИ: В ЕС допустили ограничение экспорта вакцины AstraZeneca в Великобританию

СМИ: В ЕС допустили ограничение экспорта вакцины AstraZeneca в Великобританию

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже получил первую дозу антиковидной вакцины AstraZeneca.

Напомним, в марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии ранее скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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