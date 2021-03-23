В Германии продлили карантин, пообещав его ужесточить
Ограничена работа бизнеса, право на встречи с друзьями и близкими.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Власти ФРГ приняли решение о продлении карантина до 18 апреля. Как отметила канцлер Германии Ангела Меркель, на пасхальные праздники с 1 по 5 апреля ковидные ограничения только ужесточат. Сообщается, что власти пошли на этот шаг ввиду роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.
Со 2 по 5 апреля немцам разрешат встретиться с четырьмя взрослыми людьми из ближайшего семейного круга (но другого домохозяйства) и их детьми. Ближайший семейный круг определяется как супруги, гражданские партнёры, прямые родственники, братья, сёстры и члены их семей.
Также сохраняются все распоряжения, введённые 2 ноября 2020 года. В стране не работают многие учреждения, кроме небольших магазинов и аптек. Школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек. В регионах, где наблюдается высокая заболеваемость, людям разрешено отходить от своего жилья на расстояние не более 15 километров и только по веским причинам.
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