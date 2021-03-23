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Дзюба прокомментировал новую форму сборной, пошутив над своим возрастом

По его мнению, предложенная цветовая гамма будет молодить.

23 марта 2021, 02:00
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Игрок сборной России по футболу и ФК "Зенит" Артём Дзюба пошутил про свой возраст и про годы коллеги Юрия Жиркова, комментируя новую форму команды страны.

"Новая белая форма очень интересная. В плане того, что она простая и в то же время какая-то такая, наверное, новая и свежая. Будет молодить таких ребят, как Юрий Валентинович Жирков. И меня", – сказал в эфире "Матч ТВ" Дзюба.

24 марта сборная России начнёт отбор на чемпионат мира в Катаре. Первым соперником будет Мальта, а затем подопечные Станислава Черчесова сыграют со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

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Сборная России представила новую форму накануне. В ней команда выступит в отборочном турнире ЧМ-2022 и чемпионате Европы – 2020. Основной цвет — белый, а на груди синие и красные полосы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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