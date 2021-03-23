Дзюба прокомментировал новую форму сборной, пошутив над своим возрастом
По его мнению, предложенная цветовая гамма будет молодить.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Игрок сборной России по футболу и ФК "Зенит" Артём Дзюба пошутил про свой возраст и про годы коллеги Юрия Жиркова, комментируя новую форму команды страны.
"Новая белая форма очень интересная. В плане того, что она простая и в то же время какая-то такая, наверное, новая и свежая. Будет молодить таких ребят, как Юрий Валентинович Жирков. И меня", – сказал в эфире "Матч ТВ" Дзюба.
24 марта сборная России начнёт отбор на чемпионат мира в Катаре. Первым соперником будет Мальта, а затем подопечные Станислава Черчесова сыграют со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
Сборная России представила новую форму накануне. В ней команда выступит в отборочном турнире ЧМ-2022 и чемпионате Европы – 2020. Основной цвет — белый, а на груди синие и красные полосы.
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