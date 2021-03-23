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Врачи рассказали о состоянии актёра, сыгравшего Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Около месяца назад его госпитализировали с двусторонней пневмонией.

23 марта 2021, 01:55
<p>Кахи Кавсадзе. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1777/foto/918025/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Кахи Кавсадзе. Фото © Kino-teatr.ru

Советский и грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", по-прежнему находится в реанимационном отделении клиники в Тбилиси. Об этом журналистам заявила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе. По её словам, состояние артиста в настоящее время оценивается как стабильно тяжёлое.

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"От коронавируса излечился, выписался, но CoViD-19 активизировал прежние заболевания, обострил их и всё связалось друг с другом", — уточнила Турдзеладзе.

В середине февраля сообщалось, что Кавсадзе госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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