Врачи рассказали о состоянии актёра, сыгравшего Абдуллу в "Белом солнце пустыни"
Около месяца назад его госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Кахи Кавсадзе. Фото © Kino-teatr.ru
Советский и грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", по-прежнему находится в реанимационном отделении клиники в Тбилиси. Об этом журналистам заявила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе. По её словам, состояние артиста в настоящее время оценивается как стабильно тяжёлое.
"От коронавируса излечился, выписался, но CoViD-19 активизировал прежние заболевания, обострил их и всё связалось друг с другом", — уточнила Турдзеладзе.
В середине февраля сообщалось, что Кавсадзе госпитализирован с двусторонней пневмонией.
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