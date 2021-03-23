Врачи рассказали о состоянии актёра, сыгравшего Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Советский и грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", по-прежнему находится в реанимационном отделении клиники в Тбилиси. Об этом журналистам заявила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе. По её словам, состояние артиста в настоящее время оценивается как стабильно тяжёлое.