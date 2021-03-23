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Под Красноярском произошёл пожар в реабилитационном центре, один человек погиб

По предварительным данным, это возгорание началось из-за замыкания электропроводки.

23 марта 2021, 02:05
<p>Фото © ГУ МЧС по Красноярскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае один человек погиб во время пожара в трёхэтажном здании реабилитационного центра. Это случилось в посёлке Сорокино Манского района. Один человек погиб, трое пострадали.

По предварительным данным регионального управления МЧС, дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива добра". Пожар был потушен в 03:00 по местному времени (23:00 мск понедельника, 22 марта). Девять человек смогли сами покинуть здание.

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Площадь пожара составила 375 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Отметим, что пожары в подобных реабилитационных центрах — не редкость. Ситуацию осложняет то, что их постояльцы не всегда способны самостоятельно покинуть здание.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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