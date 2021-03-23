Начал убивать ещё на подходе: в американском супермаркете насчитали десять жертв стрелка

По последним данным, уже десять человек числятся жертвами стрельбы, которую некий мужчина открыл в супермаркете города Боулдер в штате Колорадо. Об этом заявили в местной полиции, передаёт ABC News.

Как теперь стало известно, вооружённый не то ружьём, не то винтовкой мужчина сначала открыл огонь на парковке у торгового центра. Очевидцы вызвали полицию, она быстро прибыла и сама стала целью. Был убит офицер. После этого преступник направился внутрь здания, буквально убивая всех на своём пути. В "Твиттере" опубликовано видео с места трагедии, и там видно, что тела лежат по дороге к магазину и внутри него.

В американском супермаркете насчитали десять жертв стрелка. Видео © twitter/theangiestanton

Стрелок уже задержан. По предварительным данным, именно его сопровождение в машину полиции сняли ранее с вертолёта. Было видно, что это белый раненый мужчина. Его мотивы в полиции пока не раскрывают. Правоохранительные органы полагают, что сообщников у преступника не было.

Местных жителей, однако, пока просят оставаться дома. Местные полицейские устроили на улицах города церемонию прощания с убитым коллегой. Десятки машин с проблесковыми огнями проехали колонной.

В американском супермаркете насчитали десять жертв стрелка. Видео © twitter/theangiestanton

А неделю назад другой американец устроил бойню в SPA-салонах. Он успел застрелить восемь человек, прежде чем его задержали.

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