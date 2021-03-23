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Двое заключённых пожаловались в ЕСПЧ, что были избиты из-за проигрыша России на ЧМ-2018

Теперь они намерены добиваться реакции международного суда.

23 марта 2021, 02:59
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Двое осуждённых за разбой пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на пытки в забайкальской колонии. По их версии, массовое избиение заключённых произошло в 2018 году после проигрыша сборной России по футболу в матче с хорватами. Об этом пишет "Коммерсант".

Заключённые считают одной из причин их избиения высказанное накануне футбольного матча недовольство бытовыми условиями содержания в колонии. Тогда было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

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Представители учреждения признали, что силу действительно применяли, но только "в виде заламывания рук за спину". Суды трёх инстанций сочли применение силы законным. Дело было прекращено. Теперь заключённые хотят добиваться наказания их "обидчиков" через международный суд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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