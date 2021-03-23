Россияне из-за ковида массово захотели быть хакерами

На различных специальных сайтах резко увеличилось число объявлений о том, что россияне готовы работать на кибермошенников. Представители компании Check Point Research, занимающейся исследованиями в области цифровой безопасности, обнаружили рост числа объявлений о поиске работы в Даркнете и на хакерских форумах. Об этом пишет "Коммерсант".

Обычно хакеры сами размещают свои "вакансии" в Даркнете и на специализированных ресурсах, однако с начала этого года исследователи зафиксировали противоположную тенденцию. За последний квартал появляется от 10 до 16 новых сообщений на хакерских форумах ежемесячно, хотя до этого они были большой редкостью. Специалисты связывают данную ситуацию с тем, что люди не могут найти работу и испытывают финансовые сложности из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает бывший хакер Павел Ситников, в последнее время на хакерских форумах стали чаще искать работу граждане, не обладающие особыми техническими навыками. Так, они предлагают свои услуги по прозвону, обналичиванию средств или продаже эротических фото. Ситников также не исключил, что желающие заработать таким способом "мигрировали" с сайтов для фрилансеров, а их интерес подогрела популяризация темы в информационной среде. Кроме того, на подобных форумах ищут работу и специалисты из компаний по информационной безопасности, желающие получить месячную зарплату всего за пару часов.

Специалист в области информационной безопасности Дмитрий Артимович сообщил, что профессиональные "кардеры" — мошенники, ворующие деньги с банковских карт, — никогда не будут работать с незнакомыми посредниками для обналичивания этих средств, поскольку это может быть провокацией от спецслужб. Именно поэтому для поиска проверенных посредников на профильных форумах существуют специальные люди, получающие комиссию.

Ранее сообщалось, что хакеры научились перехватывать контроль над секс-игрушками во время их использования.

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