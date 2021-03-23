В Екатеринбурге подожгли машины во дворе жилого дома

В Екатеринбурге ночью в одном из дворов подожгли две иномарки. Огонь перекинулся на третью. Как пишет "Екатеринбург онлайн", одна из машин принадлежит вдове покойного председателя ТСЖ, он скончался в ноябре. А второе авто в собственности у действующего председателя.

"На Гастелло, 1 сегодня ночью подожгли два авто, которые стояли в разных углах двора: Volkswagen Touareg и KIA Rio. А уже от KIA загорелся Opel", — говорят очевидцы.

Фото © Екатеринбург Онлайн

Местные жители не исключают, что поджог мог осуществиться из-за мести действующему председателю ТСЖ. Самому поджигателю на вид около 30 лет. Во двор он попал с заднего входа, через калитку, а на магниты домофона поставил маленькие металлические шайбы. Затем целенаправленно подошёл по очереди к двум иномаркам, облил их какой-то жидкостью, поджёг и быстро сбежал.

Ранее Лайф писал, что житель Самарской области сжёг свою машину сам. Мужчина 1984 года рождения пошёл на это от безысходности: на своей "ласточке" он и ездить не мог, и продать её не получалось.

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