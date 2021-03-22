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Категорий: 18

Так не доставайся никому: россиянин сжёг машину, которую не дали продать родители — видео

Ездить он на ней тоже не мог — лишили прав за нетрезвое вождение.

22 марта 2021, 20:58

Россиянин сжёг машину, которую не дали продать родители. Видео © LIFE

Житель села Кинель-Черкассов Самарской области сжёг свою машину. Мужчина 1984 года рождения пошёл на это от безысходности: на своей "ласточке" он и ездить не мог, и продать её не получалось.

По данным Лайфа, машина была подарена ему родителями. Потом его лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, но родные не разрешили продать автомобиль.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В итоге автовладелец, будучи пьяным, решил просто сжечь свой ВАЗ. В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором виден момент пожара, а также фото сгоревшего авто. Пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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