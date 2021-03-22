Московскую няню-убийцу Бобокулову депортируют из России

Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которая была осуждена за жестокое убийство ребёнка, вышлют из России после окончания принудительного лечения. Об этом сообщили в МВД РФ.

"Министерством внутренних дел РФ в отношении указанного лица в 2017 году на основании части четвёртой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации", — приводит комментарий ведомства РИА "Новости".

В МВД уточнили, что Бобокулова будет депортирована после того, как завершится её принудительное лечение. В начале 2017 года она была направлена в один из стационаров с интенсивным наблюдением.

Напомним, в феврале 2016 года Бобокулова, работая в российской столице няней, убила четырёхлетнего ребёнка. После этого она подожгла квартиру и ушла на улицу. Женщина некоторое время ходила по улице с отрезанной головой девочки, разговаривала сама с собой, а также кричала и угрожала прохожим и полицейским, пока стражи порядка её не задержали.

Как установила экспертиза, уроженка Узбекистана Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребёнка, поджоге, а также заведомо ложном сообщении о взрыве. Сама няня признала вину в убийстве.

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