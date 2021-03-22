Скончался болевший ковидом экс-замглавы СВР Виталий Маргелов

В Москве скончался бывший заместитель главы Службы внешней разведки Виталий Маргелов. По словам сына, он умер сегодня в госпитале Федеральной службы безопасности примерно в 21:00.

"Причина — ковид. Он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение лёгких", — приводит ТАСС слова Михаила Маргелова.

Виталий Маргелов — советский и российский разведчик, сын командующего Воздушно-десантными войсками СССР генерала Василия Маргелова. После работы в Службе внешней разведки был депутатом Госдумы.

Ранее стало известно, что скончалась народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова.

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