Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Скончался болевший ковидом экс-замглавы СВР Виталий Маргелов

У него было обширное поражение лёгких.

22 марта 2021, 20:03
<p>Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

В Москве скончался бывший заместитель главы Службы внешней разведки Виталий Маргелов. По словам сына, он умер сегодня в госпитале Федеральной службы безопасности примерно в 21:00.

"Причина — ковид. Он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение лёгких", — приводит ТАСС слова Михаила Маргелова.

Народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни из-за последствий ковида

Народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни из-за последствий ковида

Виталий Маргелов — советский и российский разведчик, сын командующего Воздушно-десантными войсками СССР генерала Василия Маргелова. После работы в Службе внешней разведки был депутатом Госдумы.

Ранее стало известно, что скончалась народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Умер работавший над "Белым солнцем пустыни" композитор Юрий Смирнов

сегодня в 18:26

Нарышкин прокомментировал данные о связи оппозиции с иностранными спецслужбами

12 февраля, 08:43

Петербуржец год не может найти управу на чиновников, которые избили его за неправильную парковку

сегодня в 20:02

Арашукову-старшему повторно предъявили обвинение

сегодня в 21:16

"Не абьюзер, не тиран, он — психопат": Бывшая жена резко высказалась об Аршавине

сегодня в 21:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1