Петербуржец год не может найти управу на чиновников, которые избили его за неправильную парковку
Сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, закрытая травма живота. Такой ущерб здоровью нанесли петербуржцу Владимиру Фетисову чиновники, которые фиксировали неправильно припаркованные автомобили во дворе жилого дома. Пострадавший обратился в полицию с заявлением, но уже год не может добиться возбуждения уголовного дела.
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Злополучный день в апреле прошлого года начался у Владимира Фетисова со звонка неизвестного, который предупредил его о неправильно припаркованном авто во дворе. Петербуржец вышел на улицу, перепарковал транспорт и поинтересовался у двух молодых людей, что за бумажку они положили ему на лобовое стекло. После этого в сторону Владимира посыпались оскорбления, а затем и удары.
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— Во дворе дома молодые люди что-то фотографировали, смотрели. В ответ на мой вопрос, кто они и что за бумага на стекле, я услышал: "Мы — власть, пошёл вон отсюда". Я пригрозил им газовым баллончиком, если не перестанут агрессировать. Они пошли дальше заниматься своим делом, а я кинул баллон на переднее сиденье и закрыл машину, — рассказывает, как начался конфликт, Владимир Фетисов.
"Властью" оказались чиновники администрации муниципального округа Пороховые. После того как Владимир направился в сторону дома, один из них повалил его на землю и стал избивать. Этот момент отчётливо попал на камеру видеонаблюдения. Мужчина не стал наносить ответные удары, чтобы не усугублять положение из-за своего условного срока. Конфликт удалось разрешить на месте, но, как только Владимир поднялся в квартиру, на пороге стояла полиция. Мужчина показал им "оружие", которым угрожал чиновникам, и его отвезли в участок.
Там ему стало плохо. Врачи диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, закрытую травму живота, раны и ушиб правого локтевого сустава. Петербуржец написал заявление в полицию на чиновников, и ему пообещали их наказать. Прошёл уже год, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.
— Как мне сказали, эти двое ребят заплатили какому-то начальнику и тот спустил моё дело на тормозах. Я не злопамятный и не стал бы ничего писать, если бы они хоть раз позвонили, извинились или поинтересовались, за что я на них заявление написал. Но за всё это время никто со мной не связался, — рассказывает петербуржец.
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У чиновников оказалась иная версия случившегося. Замглавы МО Пороховые г. Санкт-Петербурга Максим Небогов заявил Лайфу, что проводился официальный рейд, а Фетисов сам начал конфликт: смял бумажку, кинул уведомление им в лицо и угрожал пистолетом. Также, по словам чиновника, за мужчиной числится ещё несколько нарушений: он сел за руль, хотя не имел на это никакого права из-за отсутствия его в страховке, неуважение к должностному лицу при исполнении им своих обязанностей, угроза жизни посредством пистолета.
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— У него выхватили пистолет, после чего он полез в драку и нанёс удар коленом в грудь должностному лицу. Когда мужчина понял, что деваться уже некуда, он побежал. И только после этого его догнали и повалили на землю. В этот момент я уже вызвал полицию, — рассказал свою версию Максим Небогов.
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По его словам, Фетисов сфальсифицировал видео и хочет уйти от наказания.
В правоохранительных органах Лайфу рассказали, что все материалы дела были переданы по компетенции в Следственный комитет.
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