Петербуржец год не может найти управу на чиновников, которые избили его за неправильную парковку

Злополучный день в апреле прошлого года начался у Владимира Фетисова со звонка неизвестного, который предупредил его о неправильно припаркованном авто во дворе. Петербуржец вышел на улицу, перепарковал транспорт и поинтересовался у двух молодых людей, что за бумажку они положили ему на лобовое стекло. После этого в сторону Владимира посыпались оскорбления, а затем и удары.

© LIFE

— Во дворе дома молодые люди что-то фотографировали, смотрели. В ответ на мой вопрос, кто они и что за бумага на стекле, я услышал: "Мы — власть, пошёл вон отсюда". Я пригрозил им газовым баллончиком, если не перестанут агрессировать. Они пошли дальше заниматься своим делом, а я кинул баллон на переднее сиденье и закрыл машину, — рассказывает, как начался конфликт, Владимир Фетисов.

"Властью" оказались чиновники администрации муниципального округа Пороховые. После того как Владимир направился в сторону дома, один из них повалил его на землю и стал избивать. Этот момент отчётливо попал на камеру видеонаблюдения. Мужчина не стал наносить ответные удары, чтобы не усугублять положение из-за своего условного срока. Конфликт удалось разрешить на месте, но, как только Владимир поднялся в квартиру, на пороге стояла полиция. Мужчина показал им "оружие", которым угрожал чиновникам, и его отвезли в участок.

Там ему стало плохо. Врачи диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, закрытую травму живота, раны и ушиб правого локтевого сустава. Петербуржец написал заявление в полицию на чиновников, и ему пообещали их наказать. Прошёл уже год, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

— Как мне сказали, эти двое ребят заплатили какому-то начальнику и тот спустил моё дело на тормозах. Я не злопамятный и не стал бы ничего писать, если бы они хоть раз позвонили, извинились или поинтересовались, за что я на них заявление написал. Но за всё это время никто со мной не связался, — рассказывает петербуржец.

© LIFE

У чиновников оказалась иная версия случившегося. Замглавы МО Пороховые г. Санкт-Петербурга Максим Небогов заявил Лайфу, что проводился официальный рейд, а Фетисов сам начал конфликт: смял бумажку, кинул уведомление им в лицо и угрожал пистолетом. Также, по словам чиновника, за мужчиной числится ещё несколько нарушений: он сел за руль, хотя не имел на это никакого права из-за отсутствия его в страховке, неуважение к должностному лицу при исполнении им своих обязанностей, угроза жизни посредством пистолета.

© LIFE

— У него выхватили пистолет, после чего он полез в драку и нанёс удар коленом в грудь должностному лицу. Когда мужчина понял, что деваться уже некуда, он побежал. И только после этого его догнали и повалили на землю. В этот момент я уже вызвал полицию, — рассказал свою версию Максим Небогов.

По его словам, Фетисов сфальсифицировал видео и хочет уйти от наказания.

В правоохранительных органах Лайфу рассказали, что все материалы дела были переданы по компетенции в Следственный комитет.

Авторы