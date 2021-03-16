Стало известно, кто родители дознавательницы из Томска, задержанной по подозрению в сбыте наркотиков

Кристина Скоробогатова работала дознавательницей отдела полиции Томска и должна была охранять закон, однако девушку подозревают в том, что она серьёзно его нарушила. В отношении блюстительницы порядка возбудили уголовное дело по статье "о незаконном сбыте наркотических средств, совершённом в значительном размере" (пункт "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Фото © Соцсети, Telegram / "Плохие новости 18+"

"По предварительным данным, подозреваемая в марте 2021 года незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 грамма, содержащее наркотическое средство мефедрон", — сообщали в СУ СК РФ по Томской области, отмечает "Тайга.инфо". Девушку задержали и заключили под стражу.

Фото © Соцсети, Telegram / "Плохие новости 18+"

Дело получило общественный резонанс, однако некоторые думают, что Кристине удастся уйти от наказания. Издание "Пресс обоз" отмечает, что родители задержанной — высокопоставленные лица. Якобы её отец — директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области, а мать — начальник Управления научной политики и координации научных исследований ТНИМЦ РАН. Сама Кристина была участницей конкурса "Я полицейский — 2018" и, согласно её странице в VK, окончила Томский государственный университет.

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