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В Индии огромная трибуна рухнула с сотнями сидящих на ней людей — видео

Сведений о погибших не поступало, а вот пострадавших много.

22 марта 2021, 20:48

В Индии огромная трибуна рухнула с сотней сидящих на ней людей. Видео © Соцсети

На стадионе в городе Сурьяпете, который расположен в индийском штате Телангана, рухнула деревянная трибуна с людьми. В результате ЧП пострадало около 100 человек.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди — популярной в Индии командной игре, которая включает в себя элементы пятнашек и борьбы. Сообщений и погибших не поступало.

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По предварительной информации, на обрушившейся трибуне находилось около полутора тысяч человек, что намного больше, чем она могла выдержать.

Ранее сообщалось, что в Китае три человека погибли при падении вертолёта в море.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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