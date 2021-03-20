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Девушка – боец UFC рухнула в обморок прямо на взвешивании перед поединком — видео

Спортсменку увезли на носилках.

20 марта 2021, 07:23

Девушка – боец UFC рухнула в обморок прямо на взвешивании перед поединком. Видео © Twitter / The Schmo

Организаторы турнира UFC Vegas 22 были вынуждены отменить один из боёв в легчайшем весе после того, как во время взвешивания литовская спортсменка Юлия Столяренко упала в обморок.

На опубликованных кадрах видно, что девушка-боец начинает терять равновесие, стоя на весах, а при попытке сойти на пол и вовсе теряется в пространстве и падает. Самостоятельно встать после этого спортсменка не смогла, поэтому с весового стенда её увезли на носилках.

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На турнире, который состоится в ночь на воскресенье по московскому времени, Столяренко должна была подраться с американкой Джулией Авилой. На счету литовки девять побед, четыре поражения и две ничьи в MMA.

А ранее Лайф сообщал, что всемирно известный чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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