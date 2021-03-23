Уютные зелёные улицы, большой городской парк. Всё красочное, удобное и экологичное: экспозиция "Город будущего", созданная "Московским транспортом" и компанией LEGO, открылась в павильоне МЦД. Конструкция состоит более чем из 60 тысяч деталей. Создатели работали над ней почти 280 часов.

В "Городе будущего" целых три пожарные части, а также есть санитарная авиация

Фото © LiFE

На новом большом и красивом вокзале уже ожидают поезда крошечные фигурки LEGO

Фото © LiFE

Улицы города радуют жителей обилием зелени, кое-где даже растут пальмы

Фото © LiFE

"Город будущего" расположился всего на шести квадратных метрах. Несмотря на это, там есть всё для любителей комфорта и здорового образа жизни

Фото © LiFE

Создатели продумали всё до мельчайших деталей: в миниатюрном кафе — LEGO-пицца, крошечная посуда, выпечка и фрукты

Фото © LiFE

Здесь есть огромный (по миниатюрным меркам) парк: он засажен различными деревьями, кустарниками и цветами. Есть фонтан, а по вечерам устраивают танцы

Фото © LiFE

А вот и поезд. Он, кстати, в этом городе ходит практически каждую минуту

Фото © LiFE

Выставка "Город будущего" расположилась в павильоне МЦД на Киевском вокзале. Она будет работать до 3 мая. Вход свободный

Фото © LiFE

Вместе с выставкой стартовал конкурс "Создаём транспорт мечты". Работы участников пополнят экспозицию "Город будущего". Детям предлагают собрать из кубиков LEGO технологичный и экологичный транспорт. Итоги конкурса подведут 16 апреля: организаторы выберут 21 победителя, а четыре лучшие работы станут частью выставки.

Оценивать работы будут члены жюри. Среди них заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и режиссёр Владимир Машков. Организаторы отмечают, что лучшие работы конкурсантов могут стать настоящим прототипом транспорта будущего.

"Город будущего" на шести квадратных метрах. Видео © LiFE

Авторы