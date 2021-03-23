"Город будущего" на шести квадратных метрах
Для его создания потребовалось 280 часов и 60 тысяч деталей.
Уютные зелёные улицы, большой городской парк. Всё красочное, удобное и экологичное: экспозиция "Город будущего", созданная "Московским транспортом" и компанией LEGO, открылась в павильоне МЦД. Конструкция состоит более чем из 60 тысяч деталей. Создатели работали над ней почти 280 часов.
В "Городе будущего" целых три пожарные части, а также есть санитарная авиация
Фото © LiFE
На новом большом и красивом вокзале уже ожидают поезда крошечные фигурки LEGO
Фото © LiFE
Улицы города радуют жителей обилием зелени, кое-где даже растут пальмы
Фото © LiFE
"Город будущего" расположился всего на шести квадратных метрах. Несмотря на это, там есть всё для любителей комфорта и здорового образа жизни
Фото © LiFE
Создатели продумали всё до мельчайших деталей: в миниатюрном кафе — LEGO-пицца, крошечная посуда, выпечка и фрукты
Фото © LiFE
Здесь есть огромный (по миниатюрным меркам) парк: он засажен различными деревьями, кустарниками и цветами. Есть фонтан, а по вечерам устраивают танцы
Фото © LiFE
А вот и поезд. Он, кстати, в этом городе ходит практически каждую минуту
Фото © LiFE
Выставка "Город будущего" расположилась в павильоне МЦД на Киевском вокзале. Она будет работать до 3 мая. Вход свободный
Фото © LiFE
Вместе с выставкой стартовал конкурс "Создаём транспорт мечты". Работы участников пополнят экспозицию "Город будущего". Детям предлагают собрать из кубиков LEGO технологичный и экологичный транспорт. Итоги конкурса подведут 16 апреля: организаторы выберут 21 победителя, а четыре лучшие работы станут частью выставки.
Оценивать работы будут члены жюри. Среди них заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и режиссёр Владимир Машков. Организаторы отмечают, что лучшие работы конкурсантов могут стать настоящим прототипом транспорта будущего.
"Город будущего" на шести квадратных метрах. Видео © LiFE
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