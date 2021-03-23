В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стали исчезать воробьи
Они уже не входят даже в пятёрку самых распространённых птиц.
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В Чернобыльском радиационном заповеднике, как и во всех украинских городах, постепенно исчезают воробьи. Об этом заявили в администрации зоны отчуждения.
"В прошлом году, когда учёные Чернобыльского заповедника проводили на заповедной территории учёт птиц, воробьи не попали даже в пятёрку наиболее распространённых", — отметили сотрудники заповедника на его странице в "Фейсбуке".
В учреждении отмечают, что пока ещё пернатым не грозит полное исчезновение, но они могут попасть в зону риска. Несмотря на широкое распространение и многочисленность, воробьи, как и другие животные, подвергаются агрессии со стороны человека и воздействию загрязнения окружающей среды.
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