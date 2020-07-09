Обыкновенных хомяков из России и Европы признали исчезающим видом

Международный союз охраны природы признал обыкновенных хомяков, обитающих в России и Европе, исчезающим видом. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что популяция грызунов за последние годы существенно уменьшилась. Причина этого — сокращение рождаемости у самок за год с двадцати до пяти-шести особей. По мнению учёных, это может быть связано с глобальным потеплением, распространением интенсивного сельского хозяйства, а также световым загрязнением. Если ситуация не изменится, обыкновенные хомяки исчезнут через 30 лет.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в приморском национальном парке "Земля леопарда" запустят новейшее программное обеспечение для наблюдения за его обитателями. Искусственный интеллект поможет спасти дальневосточного леопарда от вымирания.