В Хибины направлен вертолёт для эвакуации девочки, пострадавшей при сходе лавины

В Мурманской области направили вертолёт для эвакуации девочки, которая пострадала при сходе лавины в Хибинах. Об этом сообщили власти региона.

"Погодные условия позволили начать операцию. Вертолёт для эвакуации девочки вылетел на место", — сообщил в соцсетях губернатор Андрей Чибис, который прибыл в Мончегорск для координации оперативного штаба.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив.

Затем в МЧС рассказывали, что, пока решается вопрос с транспортировкой, школьников-туристов обеспечили едой. Местные власти подготовили автобус для их эвакуации, однако до него ещё надо добраться. Вертолёт задействовать без предварительной подготовки было нельзя из-за рельефа: посреди гор и деревьев просто не было места для его посадки.

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