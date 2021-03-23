Эксперт объяснил причины страха россиян перед 5G: не обошлось без YouTube
Принцип работы новой технологии широкой аудитории непонятен.
Фото © Pixabay
Россияне опасаются сетей пятого поколения из-за отсутствия достаточной информации о ней. Такое мнение высказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.
Он привёл в пример YouTube, где много посвящённых этому вопросу роликов. В них, "жонглируя фактами", пересказывая полностью антинаучные теории, убеждают во вреде 5G.
"А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет. Вот так в итоге и случилось – многие запомнили, что про вред 5G что-то говорили, а про пользу – практически нет", - объясняет эксперт в интервью РИА "Новости".
Сиволобов уверен, что Россия должна провести масштабную планомерную работу и демонстрировать отечественные достижения в области прикладного использования 5G. Он напоминает, что согласно данным российских специалистов и международного сообщества в лице ВОЗ, никакого вреда для здоровья от 5G нет.
Ранее модель и телеведущая Виктория Боня, которая высказывалась о "серьёзном вреде" от вышек 5G, рассказала в беседе с Лайфом, что не поменяла своё мнение на этот счёт.
Выбор редакции
Названы смартфоны, которые работают быстрее всех в 5G-сети
Президент Южной Кореи вместе с женой привился вакциной AstraZeneca
В Германии продлили карантин, пообещав его ужесточить
Лайф узнал, в каком состоянии нашли "погибшую" под лавиной в Хибинах девочку
В Хибины направлен вертолёт для эвакуации девочки, пострадавшей при сходе лавины
Комментариев: 0