Эксперт объяснил причины страха россиян перед 5G: не обошлось без YouTube

Россияне опасаются сетей пятого поколения из-за отсутствия достаточной информации о ней. Такое мнение высказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.

Он привёл в пример YouTube, где много посвящённых этому вопросу роликов. В них, "жонглируя фактами", пересказывая полностью антинаучные теории, убеждают во вреде 5G.

"А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет. Вот так в итоге и случилось – многие запомнили, что про вред 5G что-то говорили, а про пользу – практически нет", - объясняет эксперт в интервью РИА "Новости".

Сиволобов уверен, что Россия должна провести масштабную планомерную работу и демонстрировать отечественные достижения в области прикладного использования 5G. Он напоминает, что согласно данным российских специалистов и международного сообщества в лице ВОЗ, никакого вреда для здоровья от 5G нет.

Ранее модель и телеведущая Виктория Боня, которая высказывалась о "серьёзном вреде" от вышек 5G, рассказала в беседе с Лайфом, что не поменяла своё мнение на этот счёт.

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