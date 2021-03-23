Российские спутники "Арктика-М" помогут уточнить прогнозы погоды
Такой аппарат уже выведен на орбиту Земли.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Российские спутники "Арктика-М" позволят более точно составлять прогнозы синоптиков, так как отслеживают изменения в циркуляции воздушных масс в Арктике, которые и влияют на погоду в мире.
Отмечается, что аппараты этого типа смогут каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке арктической зоны, а также будут измерять скорость ветра, благодаря чему появится возможность создать карты ветров на всю приполярную область. Со спутников будут передаваться большие массивы информации, что в свою очередь позволит создавать атмосферные модели, которые помогут в составлении более точных прогнозов погоды.
Точность измерения температуры при этом достигнет 0,1–0,2 градуса Цельсия, а разрешение на поверхности составит от одного до четырёх километров. Станет возможным отслеживать процессы, которые происходят в околоземном пространстве и ближнем космосе, а также можно будет изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу.
Напомним, что один спутник "Арктика-М" уже выведен на орбиту Земли. Его доставила ракета-носитель "Союз-2.1б" 28 февраля.
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