Российские спутники "Арктика-М" помогут уточнить прогнозы погоды

Российские спутники "Арктика-М" позволят более точно составлять прогнозы синоптиков, так как отслеживают изменения в циркуляции воздушных масс в Арктике, которые и влияют на погоду в мире.

Отмечается, что аппараты этого типа смогут каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке арктической зоны, а также будут измерять скорость ветра, благодаря чему появится возможность создать карты ветров на всю приполярную область. Со спутников будут передаваться большие массивы информации, что в свою очередь позволит создавать атмосферные модели, которые помогут в составлении более точных прогнозов погоды.

Точность измерения температуры при этом достигнет 0,1–0,2 градуса Цельсия, а разрешение на поверхности составит от одного до четырёх километров. Станет возможным отслеживать процессы, которые происходят в околоземном пространстве и ближнем космосе, а также можно будет изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу.

Авторы