Предприниматели назвали помехи для развития бизнеса в России

Российские предприниматели назвали главные препятствия для ведения бизнеса в России. Каждый четвёртый из опрошенных (24,8%) считает, что мешает обилие отчётности, сложная бухгалтерия и отсутствие помощи от налоговой.

Примерно такое же количество участников опроса (22,4%) называют монополизацию рынка главной помехой для развития своего дела. 21,7% респондентов сказали, что помеха для бизнеса — высокие налоги. При этом к этому варианту склоняются больше москвичи — 31,7%.

Опрос провёл сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка". В исследовании приняли участие 800 владельцев бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее Лайф сообщал, что кабмин утвердил новую программу льготных кредитов для бизнеса.

Авторы