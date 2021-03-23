Предприниматели назвали помехи для развития бизнеса в России
В том числе у них есть претензии к бюрократии и налогам.
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Российские предприниматели назвали главные препятствия для ведения бизнеса в России. Каждый четвёртый из опрошенных (24,8%) считает, что мешает обилие отчётности, сложная бухгалтерия и отсутствие помощи от налоговой.
Примерно такое же количество участников опроса (22,4%) называют монополизацию рынка главной помехой для развития своего дела. 21,7% респондентов сказали, что помеха для бизнеса — высокие налоги. При этом к этому варианту склоняются больше москвичи — 31,7%.
Опрос провёл сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка". В исследовании приняли участие 800 владельцев бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет.
Ранее Лайф сообщал, что кабмин утвердил новую программу льготных кредитов для бизнеса.
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