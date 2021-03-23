Стала известна средняя стоимость отдыха в Крыму на майские праздники

Примерно 40 тысяч рублей придётся отдать туристам за недельный отпуск в Крыму в начале мая. К такому выводу пришли аналитики портала TourDom.ru, которые рассчитали самые оптимальные варианты предложений на длинные выходные.

Отмечается, что в качестве основы для подсчётов эксперты взяли стоимость недельного размещения на двоих человек с перелётом из Москвы и трансфером в отель.

Так, самый доступный вариант отдыха предлагает пансионат "Ай-Тодор-Юг" и двухзвёздочный отель "Новый Свет". Оба расположены в посёлке Гаспра. Тур на двоих с завтраками обойдётся туристам в 39 тысяч рублей.

Чуть дороже выйдет отдых в трёхзвёздочном отеле "Морской" в Алуште. Там номер на двоих с двухразовым питанием будет стоить около 50 тысяч рублей. Что касается санаториев, то наиболее дешёвый вариант отдыха предлагает пансионат "Мисхор" в Кореизе. За недельное лечение придётся отдать примерно 55 тысяч рублей.

Добавим, что намного дороже обойдутся отдыхающим четырёхзвёздочные отели. Так, к примеру, около 130 тысяч будет стоить неделя в популярном отеле "Ялта-интурист". Заведение предлагает завтраки, а также там есть бассейн, сауна и детская анимация. Немного дешевле обойдётся отпуск в ялтинском отеле "Сосновая роща". Средний ценник за неделю отдыха составляет чуть больше 110 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Лайф, с 17 марта вновь открыта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости. Приобрести поездки можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня текущего года.

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