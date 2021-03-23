Как выглядит 72-летняя Настенька из "Морозко", решившая, что уколы красоты спасут её от старости
Артистка по-прежнему большое внимание уделяет внешности.
Когда 15-летняя Наталья Седых появилась на экранах в роли Настеньки в сказке "Морозко", перед девушкой с фарфоровой кожей, выразительными глазами и нежным голосом не устоял никто. Она полюбилась миллионам зрителей. Но личная жизнь артистки сложилась не совсем идеально.
Единственного сына она родила в 33 года от композитора Виктора Лебедева, который был старше её на 13 лет. Влюблённые прожили десять лет в браке, однако на два города: она в Москве, он — в Ленинграде. "Мы прекрасно прожили десять лет. Даже развелись без ссор, скандалов и упрёков", — призналась актриса в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Однако не только расстояние повлияло на разрыв. Наталья застала своего любвеобильного супруга с любовницей, которая тоже была артисткой балета.
Недавно композитор скончался, и актриса не приехала к нему на похороны. По её словам, сын не разрешил ей ехать в "ковидном "Сапсане". Сейчас 72-летняя звезда "Морозко" живёт одна в двухкомнатной квартире в престижном районе Москвы и не жалеет о былой славе. Она по-прежнему тщательно следит за собой и даже до почтового ящика не спускается без макияжа. Наталья Евгеньевна отметила, что у неё очень хороший косметолог, и раскрыла свою самую любимую процедуру — "гиалурон".
Мне классно. Я наслаждаюсь жизнью нормального человека. Я так никогда не жила. Мне немного надо, чтобы порадоваться. [Радуюсь] какой-нибудь красивой тряпке, новой шубке. Общению с подругами, друзьями
Наталья Седых — советская и российская актриса театра и кино, балерина, артистка Большого театра. Среди фильмов, в которых сыграла звезда, в том числе "Огонь, вода и… медные трубы" и "Лучшее время года" по сценарию Ивана Вырыпаева.
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