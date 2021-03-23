Джоли вновь разбила сердце Брэду Питту: актёр "убит горем" после обвинений экс-супруги в домашнем насилии
Бывшая таким образом пытается изолировать его от детей, уверен Питт.
Фото © Instagram / bradpittofflcial
Голливудский актёр Брэд Питт впервые отреагировал на новость о том, что его бывшая супруга Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства домашнего насилия с его стороны. О реакции звезды изданию Page Six сообщил источник, близкий к Питту.
"Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путём. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить", — отметил собеседник таблоида.
Также он добавил, что брак Питта и Джоли одновременно был "очень страстным и иногда токсичным". По словам инсайдера, сейчас актёр очень переживает из-за того, что его могут полностью изолировать от детей.
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после девяти лет совместной жизни. Актриса рассказала о причинах развода со знаменитым мужем. По словам Джоли, она сделала это ради благополучия детей.
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